В Кремле началась встреча Путина и Мадуро
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В Кремле началась встреча лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».
Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле.
Накануне приезда Николас Мадуро написал в твиттере, что он прибыл в Россию, чтобы «укрепить наши исторические и очень позитивные отношения».
Он также отметил, что Москва выступила с «решительной поддержкой» в защиту права на мир в Венесуэле.