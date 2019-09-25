В Кремле началась встреча Путина и Мадуро

В Кремле началась встреча лидеров России и Венесуэлы Владимира Путина и Николаса Мадуро, передает РИА «Новости».

Лидеры намерены обсудить двусторонние отношения, региональную проблематику, а также ситуацию в Венесуэле.

Накануне приезда Николас Мадуро написал в твиттере, что он прибыл в Россию, чтобы «укрепить наши исторические и очень позитивные отношения».

Он также отметил, что Москва выступила с «решительной поддержкой» в защиту права на мир в Венесуэле.