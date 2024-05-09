Петербуржец пожаловался на мигрантов, которые выселили его из коммуналки

В Петербурге мужчина пожаловался на мигрантов, которые угрозами заставили его съехать из коммуналки. Об этом сообщает Информационный центр Следственного комитета России (СКР).

Сообщается, что в Информационный центр СКР поступило обращение от мужчины, который заявил о незаконном проживании иностранных граждан в его коммунальной квартире на Малом проспекте. По его словам, мигранты заселились в соседнюю комнату в августе 2023 года, а затем при помощи угроз применением насилия выселили его и еще одного соседа из жилища.

Отмечается, что иностранцы не имеют регистрации и официального права на проживание в этой коммунальной квартире. В ГСУ СКР по Петербургу начали процессуальную проверку по факту обращения петербуржца. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил предоставить ему доклад о ходе и результатах проверки.

Ранее в Набережных Челнах мигранта заподозрили в попытке похищения 12-летней девочки.