Массовое ДТП с восемью машинами произошло в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из-за наледи на дороге произошло массовое ДТП, сообщает nn.ru.
Авария произошла в Сормовском районе, на виадуке в районе дома 7 по улице Кузьмина. Там столкнулись восемь автомобилей. В аварии пострадали два человека, которые находились в автомобилях.
Предположительно, авария могла произойти из-за наледи на дорогах, температура в Нижнем Новгороде в момент ДТП опускалась до -4 градусов, уточняет Newsroom24.
Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.
До этого стало известно, что в Москве на фоне снегопада и снижения температуры произошло несколько ДТП. Массовые аварии произошли на МКАД и Можайском шоссе.
Ранее в Волгоградской области участники ДТП подрались с гаишниками.