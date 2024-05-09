Массовое ДТП с восемью машинами произошло в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде из-за наледи на дороге произошло массовое ДТП, сообщает nn.ru.

Авария произошла в Сормовском районе, на виадуке в районе дома 7 по улице Кузьмина. Там столкнулись восемь автомобилей. В аварии пострадали два человека, которые находились в автомобилях.

Предположительно, авария могла произойти из-за наледи на дорогах, температура в Нижнем Новгороде в момент ДТП опускалась до -4 градусов, уточняет Newsroom24.

Пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

До этого стало известно, что в Москве на фоне снегопада и снижения температуры произошло несколько ДТП. Массовые аварии произошли на МКАД и Можайском шоссе.

Ранее в Волгоградской области участники ДТП подрались с гаишниками.