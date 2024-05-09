Три украинских беспилотника сбили над Белгородской областью

Средства ПВО сбили три беспилотника ВСУ над Белгородской областью. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

До этого беспилотники атаковали нефтеперерабатывающее предприятие «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По данным источника, после удара на территории завода начался пожар. Сообщается, что пострадавших нет.

В этот же день ВСУ сбросили на Донецк взрывоопасный предмет с беспилотника. Как сообщили в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), прилет зафиксировали в 05:00 в Петровском районе города.

Также за ночь ВСУ выпустили пять натовских 155-мм снарядов по Никитовскому району Горловки и три ракеты из РСЗО по Кировскому району Макеевки.

Ранее подполковник ЛНР раскрыл подробности ночной атаки ВСУ на Луганск.