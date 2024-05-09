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Ксения Бородина сообщила об аллергии младшей дочери

Телеведущая Бородина сообщила, что у ее дочери обострилась аллергия в США

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Borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что у ее младшей дочери Теоны обострилась аллергия в Лос-Анджелесе, США.

У дочери Бородиной началась аллергическая реакция на солнце. Телеведущая отметила, что сразу дала девочке необходимые лекарства. Она опубликовала фото Теоны с покраснениями.

«И пошла еще сироп купила. У меня за этот отдых отдельная аптечка огромная накуплена», — отметила телеведущая.

1 мая Бородина уехала с дочерьми в США. Она прилетела в Нью-Йорк, чтобы повидаться с родственниками из Канады. Блогерша отметила, что ее младшая дочь Теона впервые увидела своих двоюродных сестер и тетю и смогла их обнять. Телеведущая планировала поездку полгода.

5 мая Бородина рассказала, что ее дочери Теона и Маруся заболели. Телеведущая пожаловалась, что многие лекарства выдают только по рецепту в США. Она рассказала, что у девочек поднялась температура.

Бородина воспитывает двух дочерей — Марусю и Теону. Первенец звезды Маруся родилась в 2009 году. Ее отец — предприниматель Юрий Будагов, с которым телеведущая рассталась в 2012-м. Вторая дочь Теона появилась на свет в 2015-м от бизнесмена Курбана Омарова. В 2021-м предприниматель и ведущая развелись.

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