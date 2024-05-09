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Стало известно об обстановке в промзоне города Салават после атаки ВСУ

РБК: в промзоне Салавата нет превышения ПДК в воздухе после атаки дрона ВСУ

В настоящее время после атаки беспилотного летательного аппарата на территории промзоны в городе Салават обстановка стабильная. Соответствующее заявление сделал председатель Госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов, передает РБК.

«Пострадавших нет. Превышений ПДК в воздухе нет», — рассказал он.

До этого губернатор Башкирии Радий Хабиров подтвердил, что беспилотник ВСУ атаковал промзону города Салавата.

По его словам, после атаки произошло задымление в районе одной из установок предприятия «Газпром нефтехим Салават». Тем не менее предприятие работает в штатном режиме.

Губернатор отметил, что сейчас на месте ЧП работают экстренные службы и руководители силовых ведомств. Он пообещал своевременно сообщать новые подробности.

Незадолго до этого сообщалось, что украинские дроны, по предварительным данным, атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края.

По словам местных жителей, сначала был слышен звук БПЛА, после раздался взрыв и появилась вспышка в небе.

Ранее Киев атаковал Луганск американскими баллистическими ракетами ATACMS.

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