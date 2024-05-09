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Мостовой назвал клуб, который очень хотел пригласить его на стажировку

Мостовой заявил, что ему много раз предлагали пройти стажировку в «Сельте»

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Бывший полузащитник испанской «Сельты» и московского «Спартака» Александр Мостовой в интервью Sport24 заявил, что позитивно оценивает прохождение Александром Кержаковым стажировки в «Севилье».

По его словам, он сам мог неоднократно получить практические навыки работы тренером в клубе из Ла Лиги.

«Если есть возможность пройти стажировку в Европе, то ей надо пользоваться. Если есть шанс, то почему нет? Поверьте мне, за эти годы, как я закончил карьеру, мне много раз предлагали стажироваться. Тем более в «Сельте». Но ситуация в мире такова, что в Испании я не был восемь лет, поэтому не всегда можешь поехать туда, куда хочешь, — заявил Мостовой.

В начале июня 2023 года Российский футбольный союз (РФС) объявил, что Мостовой подал документы для получения тренерской лицензии категории Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в академии РФС.

Ранее сообщалось, что ведущая «Матч ТВ» Яна Ромашкина родила сына от защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

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