Двое туристов столкнулись в воздухе на зиплайне в Дагестане, в результате которого получила травму туристка из Санкт-Петербурга. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа Кавказ», ссылаясь на источники.

По их информации, 24-летняя Агния прибыла в Дагестан несколько дней назад. 8 мая она захотела прокатиться на зиплайне в селе Матлас Хунзахского района. Через 30 секунд после старта девушка застряла в воздухе, до финиша оставалось около десяти метров. Работники зиплайна начали бросать ей трос, но туристка не могла схватиться за него.

Пока сотрудники пытались решить проблему, на Агнию на скорости налетел следующий турист, которого запустили на зиплайн. Возможно, на стартовую точку не сообщили, когда можно пускать следующего клиента.

Впоследствии инструктор подобрался к застрявшим туристам и подтянул их. Девушка не могла двигать ногой, поэтому ей вызвали скорую помощь. В больнице у нее обнаружили перелом бедра. Ей сделают операцию в Махачкале.

До этого сообщалось, что в Мексике шестилетний мальчик упал в реку с высоты 12 метров во время поездки на зиплайне.

Ранее парапланерист упал с высоты, врезался в землю в пустыне и выжил.