В Совфеде заявили о подрыве принципов ООН из-за невыдачи виз сенаторам из России
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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что решение США отказать в выдаче виз российским сенаторам подрывает принципы ООН, передает РИА «Новости».
Клишас отметил, что подобные действия демонстрируют неуважение Вашингтона к работе международной организации.
Кроме того, невыдача виз является прямым нарушением правил функционирования ООН, добавил сенатор.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации России не получили визы для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.