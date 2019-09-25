Лавров провел краткие переговоры с Зеленским

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Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диписточник.

Отмечается, что краткий контакт состоялся в рамках приема, который был организован президентом США Дональдом Трампом.

Уточняется, что Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.

Ранее сообщалось, что спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал совет Зеленскому о ведении диалога с Россией.