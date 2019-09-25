Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на диписточник.
Отмечается, что краткий контакт состоялся в рамках приема, который был организован президентом США Дональдом Трампом.
Уточняется, что Лавров и Зеленский обсудили ситуацию вокруг российско-украинских отношений.
Ранее сообщалось, что спецпредставитель Государственного департамента США по Украине Курт Волкер дал совет Зеленскому о ведении диалога с Россией.