Лавров обсудил с главой саудовского МИДа планы по визиту Путина

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Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом, в ходе которой провел обсуждение двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что дипломаты обсудили приоритетные вопросы развития российско-саудовских взаимоотношений. Кроме того, в ходе переговоров была затронута тема предстоящего визита президента России Владимира Путина.

Уточняется, что дипломатическая поездка российского лидера в Саудовскую Аравию запланирована на октябрь.

Кроме того, в ходе переговоров Лавров и Аль-Ассаф затронули тему положения в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.

Ранее сообщалось, что Россия объективно подойдет к расследованию об атаках на саудовской НПЗ.