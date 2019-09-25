Лавров обсудил с главой саудовского МИДа планы по визиту Путина
Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с саудовским коллегой Ибрагимом Аль-Ассафом, в ходе которой провел обсуждение двусторонних отношений. Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что дипломаты обсудили приоритетные вопросы развития российско-саудовских взаимоотношений. Кроме того, в ходе переговоров была затронута тема предстоящего визита президента России Владимира Путина.
Уточняется, что дипломатическая поездка российского лидера в Саудовскую Аравию запланирована на октябрь.
Кроме того, в ходе переговоров Лавров и Аль-Ассаф затронули тему положения в зоне Персидского залива, в Йемене и Сирии.
Ранее сообщалось, что Россия объективно подойдет к расследованию об атаках на саудовской НПЗ.