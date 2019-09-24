Косачев назвал возможным участие не получивших визы россиян в сессии ГА ООН

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев не исключает возможность участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН тех членов российской делегации, которым было отказано в выдаче американской визы, сообщает ТАСС.

По его словам, существует вероятность того, что тем или иным участникам все-таки предоставят возможность приехать на Генассамблею и поучаствовать в дискуссии.

Однако по словам Косачева, это вряд ли произойдет в ближайшие дни. На его взгляд, это будет зависеть от хода дискуссии на Генассамблее.

Он уточнил, что неполный состав делегации во главе с министром иностранных дел Сергеем Лавровым уже отправился на Генассамблею. Таким составом дипломаты пробудут там несколько первых дней. Само же мероприятие длится несколько месяцев.

Ранее сообщалось, что Лавров поднимет тему невыдачи виз США в свое выступление на ГА ООН.