Песков высказался о скандале после разговора Трампа и Зеленского

<img src="//img.gazeta.ru/files3/945/12151945/upload-RIAN_5737047.HR-pic905-895x505-44065.jpg">

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль наблюдает за конфликтом, разгоревшемся в США после разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».

Он уточнил, что в Кремле наблюдают «за очередной серией вот этих вот внутриполитических, внутриамериканских трений».

Песков добавил, что российские власти не считают, что вправе комментировать историю между Вашингтоном и Киевом.

«Но когда речь заходила о России, то, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и тому подобное», — добавил он.

Ранее СМИ сообщили, что Дональд Трамп поручил директору административно-бюджетного управления страны Мику Малвейни временно заблокировать выделение военной помощи Украине на сумму около $400 млн за неделю до телефонных переговоров с украинским коллегой Владимиром Зеленским.