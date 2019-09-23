Медведев подписал постановление о принятии Парижского соглашения по климату

Глава правительства России Дмитрий Медведев заявил, что подписал постановление кабинета министров о принятии Парижского соглашения по климату от 2015 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Известно, что в конце 2018 года президент Владимир Путин отметил, что промышленная сфера России не пострадает от реализации указанного соглашения.

«Давайте начнем с важного документа - постановление правительства я подписал, это касается принятия Парижского соглашения по климату», - сообщил Медведев.

Заместитель председателя правительства Алексей Гордеев сообщил, что регулирующий выбросы парниковых газов закон планируется принять в течение года.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в ноябре прошлого года заметил, что в мире не существуют альтернативы Парижскому соглашению.

Ранее сообщалось, что Путин планирует одобрить Парижское соглашение по климату.