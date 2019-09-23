Отношения США и России дошли до опасной черты, заявил эксперт

Главный аналитик ЦРУ по России Джордж Биби заявил, что отношения Москвы и Вашингтона дошли до опасной черты. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению специалиста, двум странам стало все сложнее предотвращать потенциальные конфликты, в связи с чем их руководству необходимо пойти на диалог.

По словам Биби, Россия по-прежнему пытается «подорвать американскую демократию» и всячески навредить Соединенным Штатам.

«Это очень опасно, и точка... Становится намного более сложным устанавливать каналы коммуникации, которые требуются, чтобы управлять кризисом и предотвращать конфликт», — сказал Биби.

При этом он отметил, что политики обеих стран не предпринимают меры для того, чтобы конкуренция не вышла из под контроля.

Он также подчеркнул, что стереотипы в отношении одного государства к другому и недопонимание могут привести к эскалации напряженности между США и Россией, которая, в свою очередь, может перерасти в открытый неуправляемый конфликт.

Ранее сообщалось, что генерал США пожаловался на блокировку Россией учений НАТО.