Лавров заявил о желании США рассорить РФ и Китай
Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что США стремятся рассорить Россию и Китай. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сайт дипведомства.
Как отмечается, такое заявление он сделал в статье под названием «Мир на перепутье и система международных отношений будущего» для журнала «Россия в глобальной политике».
По его словам, для этого Вашингтон пытается мобилизовать своих внешних партнеров, чтобы сдержать российское государство и КНР, а также рассорить их.
«При этом не скрывают желания рассорить Москву и Пекин», — подчеркнул Лавров.
Он также уточнил, что Соединенные Штаты хотят подорвать объединения и региональные интеграционные структуры, которые находятся вне американского контроля.
Ранее в Пентагоне посчитали, что НАТО потеряло превосходство над Россией.