Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, он продолжит работать с компетентными политиками, которые прислушиваются к его поручениям.

«Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать», — пояснил Лукашенко.

Отмечается, что белорусский лидер воспитывает троих сыновей.

Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет качественного обновления белорусского парламента.