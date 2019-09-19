Лукашенко не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не готовит своих детей к транзиту власти в Белоруссии. Об этом пишет РИА «Новости».
По его словам, он продолжит работать с компетентными политиками, которые прислушиваются к его поручениям.
«Никакие дети у меня не готовятся ни к какому транзиту власти. Работать со мной, как и прежде, будут только те, кто хочет работать», — пояснил Лукашенко.
Отмечается, что белорусский лидер воспитывает троих сыновей.
Ранее сообщалось, что Лукашенко хочет качественного обновления белорусского парламента.