Глава МИД Украины признал тяжесть антироссийских санкций для Запада

Глава МИД Украины Вадим Пристайко выразил мнение, что Западу сложно поддерживать санкции против России. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, западные санкции «не идеальны», однако они все равно наносят вред экономике России.

Кроме того, глава МИД отметил, что призывы к возвращению формата G8 с российской стороной являются признаком того, что запад «отступает от своих позиций».

Ранее сообщалось, что американский госсекретарь Майк Помпео созвонился с главной украинского МИД Вадимом Пристайко и заявил ему о поддержке реформ, которые проводят в стране.