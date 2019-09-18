Макрон направил в Саудовскую Аравию экспертов для расследования дела с НПЗ

Французские эксперты примут участие в расследовании нападения беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Саудовской Аравии. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, 17 сентября президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонные переговоры с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом относительно атак 10 дронов в Абкаике и Хурайсе.

Макрон намерен выяснить, кто стоит за произошедшим. Как отметили в Елисейском дворце, французский президент в ходе разговора осудил атаки на нефтяные объекты и «подтвердил приверженность Франции безопасности Саудовской Аравии и стабильности в регионе».

Ранее сообщалось, что в Эр-Рияде представят доказательства атаки дронов со стороны Ирана.