Белоруссия выразила готовность углублять отношения с США

Глава белорусского МИД Владимир Макей сообщил, что страна готова работать с Соединенными Штатами над углублением отношений, передает РИА «Новости».

По мнению министра, США показывают заинтересованность в этом вопросе. Также он назвал американцев друзьями и добавил, что желание это обоюдное.

«Мы благодарны за этот интерес нашим американским друзьям», — добавил Макей.

Глава МИД страны отметил, что Белоруссия готова углублять отношения с США, чтобы этот процесс стал необратимым. Это позволит странам более эффективно реализовать двусторонние планы.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что не верит в разрешение конфликта на Украине без участия США.