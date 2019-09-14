Зеленский пообещал много всего сказать Путину при встрече

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ему есть, о чем поговорить с главой России Владимиром Путиным. Об этом пишут украинские СМИ.

Зеленский отметил, что он хочет много чего сказать Путину при личной встрече. Также президент Украины признался, что в настоящее время он выстраивает некую стратегию в отношениях с российской стороной.

8 сентября Путин и Зеленский пообщались по телефону. Они оценили одновременное освобождение удерживаемых лиц и их передачу на родину. Также они затронули вопросы по Донбассу и сошлись на важности соблюдения режима прекращения огня.

Кроме того, главы России и Украины обсудили подготовку к встрече в «нормандском» формате.