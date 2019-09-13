Ушаков отреагировал на шпионский скандал вокруг Смоленкова

Помощник президента России Юрий Ушаков высказался насчет ситуации вокруг якобы американского шпиона в России Олега Смоленков, который работал в администрации Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что ничего не скажет по этому поводу.

По словам Ушакова, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уже сообщил позицию Кремля вокруг ситуации со Смоленковым.

«Мне просто нечего добавить», — прокомментировал Ушаков.

Ранее сообщалось, что Россия запрашивала Интерпол о местонахождении Смоленкова в США.