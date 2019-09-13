Ушаков отреагировал на шпионский скандал вокруг Смоленкова
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Помощник президента России Юрий Ушаков высказался насчет ситуации вокруг якобы американского шпиона в России Олега Смоленков, который работал в администрации Кремля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он заявил, что ничего не скажет по этому поводу.
По словам Ушакова, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков уже сообщил позицию Кремля вокруг ситуации со Смоленковым.
«Мне просто нечего добавить», — прокомментировал Ушаков.
Ранее сообщалось, что Россия запрашивала Интерпол о местонахождении Смоленкова в США.