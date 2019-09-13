Президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении возвращать Крым «не только словами». Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), трансляцию ведет «Страна.ua».

По его словам, у него есть несколько идей по Крыму, но он не хочет пока о них говорить.

Также украинский глава заявил, что ждет встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Я жду встречи с президентом США, мы будем бороться, чтобы вернуть Крым, и не только словами», — заявил Зеленский.