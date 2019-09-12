Захарова указала Западу на двойные стандарты по обмену заключенными РФ и Украины

Западные станы показывают свои двойные стандарты при обсуждении обмена заключенными между Россией и Украиной. С таким мнением выступила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, такая реакция международного общества удивляет ее. Захарова пояснила, что Запад радовался только освобождению украинских заключенных и их возвращению на родину, однако и Россия получила обратно лиц, которых удерживали на украинской территории.

«Мы удивлены, что... приветствуется только... возвращение на Украину ее граждан, о судьбе которых так сопереживали на Западе»., — добавила Захарова.

Она подчеркнула, что люди из российского списка остались без внимания Запада и сопереживания. По ее мнению, западные страны не выразили никакого сочувствия и эмоциональной реакции, будто это были люди совершенно иного сорта.

«Трудно расценить такой подход иначе как проявление двойных стандартов », — заключила Захарова.

Ранее сообщалось, что в Кремле назвали преждевременным разговор о сроках следующего обмена с Украиной.

7 сентября Россия и Украина совершили обмен по принципу «35 на 35».