Президент России Владимир Путин прибыл в Дагестан. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, борт российского лидера уже приземлился в аэропорту Махачкалы.

Отмечается, что визит Путина связан с 20-ой годовщиной отражения нападения банд террористов на республику.

Сообщается, что глава России посетит село Ботлих, где возложит венок к памятнику и встретится с бывшими народными ополченцами, которые участвовали в боях в августе-сентябре 1999 года.

Ранее стало известно, почему Путин не встретил освобожденных россиян Украиной россиян в аэропорту.