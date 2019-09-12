Адвокат сообщил об обысках у сторонников Навального по всей России

Глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков заявил, что сотрудники Следственного комитета проводят обыски у сторонников Алексея Навального в ряде городов России, передает ТАСС.

По его данным, в общей сложности идет более 100 одновременных обысков по стране.

Чиков сообщил, что у него есть информация об обысках во Владивостоке, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Мурманске, Новосибирске, Перми, Омске, Санкт-Петербурге, Томске, Тюмени, Хабаровске, Челябинске и других городах.

Официального подтверждения о проведении обысков не поступало.