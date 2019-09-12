Умер Акилиси Похива

В Новой Зеландии в возрасте 78 лет скончался премьер-министр королевства Тонга Акилиси Похива. Об этом сообщает Kaniva Tonga со ссылкой на советника премьера.

Как сообщается, политик умер в больнице города Окленд, где проходил лечение от пневмонии. Похива находился на должности премьер-министра Тонга с 2014 года.