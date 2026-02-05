Размер шрифта
Трамп поддержал кандидатуру Орбана на парламентских выборах

Трамп высказал поддержку Орбану на предстоящих парламентских выборах в Венгрии
Jonathan Ernst/Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил свою поддержку премьер-министру Венгрии Виктору Орбану в преддверии грядущих парламентских выборов, назвав его своим другом. Сообщение главы Белого дома появилось в социальной сети Truth Social.

«Я был горд поддержать Виктора на переизбрание в 2022 году и для меня честь сделать это снова. Виктор Орбан — настоящий друг, борец и победитель, и имеет мою полную и абсолютную поддержку на переизбрание премьер-министром Венгрии — он никогда не подведет великий народ Венгрии!» — написал американский президент.

Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения сотрудничества с Орбаном, чтобы США и Венгрия могли «добиваться еще больших успехов и развивать сотрудничество».

Парламентские выборы в Венгрии, на которых будет избран состав Национального собрания и решена судьба политической карьеры Виктора Орбана, запланированы на 12 апреля 2026 года.

В январе агентство Bloomberg писало, что Орбан хочет усилить влияние президента в Венгрии и занять соответствующий пост.

Ранее СМИ сообщили, что Орбан стал менее популярным среди венгров из-за Трампа.
 
