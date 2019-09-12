Британское правительство увидело хаос при Brexit без сделки

Британский кабмин пришел к выводу, что страна погрузится в хаос, в случае выхода страны из ЕС без заключения соглашения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление правительства.

Как отмечается, правительство считает, что при Brexit без сделки в Британии настанет продовольственный дефицит, а также ухудшится ситуация с лекарствами, топливом и начнутся массовые протесты жителей.

«Есть риск того, что паническая скупка приведет к перебоям в продовольственном снабжении», — подчеркивается в документе.

Кроме того, власти опасаются того, что выход из ЕС без сделки позволит грузовикам пересекать Ла- Манш с задержкой продолжительностью до двух с половиной дней. Также неудобства могут почувствует туристы и жители, решившие покинуть страну через порты и аэропорты.

«Также может возникнуть рост общественных беспорядков и напряженности в обществе», — заключается в заявлении.

Ранее сообщалось, что британский премьер Борис Джонсон не видит катастрофы в «жестком» Brexit.