Слуций оценил отставку Болтона

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал увольнение советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, внутрикадровые изменения не повлияют на политику США в отношении России.

Слуцкий отметил, что отставка советника является внутренним делом страны. Глава комитета Госдумы также добавил, что Болтон является «сторонником идеи американской исключительности и крайне жесткой внешнеполитической линии».

«Утопично было бы считать, что одна лишь его отставка сможет изменить «минус» на «плюс» в политике американской администрации на российском направлении», — заявил Слуцкий.

Он подчеркнул, что для изменения климата между Россией и США необходимо провести изменение подходов в целом.

Ранее в Белом доме рассказали, кто займет место Болтона.