В Кремле назвали преждевременным разговор о сроках следующего обмена с Украиной
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о сроках следующего обмена с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости»
Он отметил, что есть понимание того, что процесс должен быть продолжен.
«Пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется», — сказал Песков.
Известно, что 7 сентября Россия и Украина совершили обмен по принципу «35 на 35».
Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о новых переговорах с Москвой по освобождению заключенных.