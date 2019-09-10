В Кремле назвали преждевременным разговор о сроках следующего обмена с Украиной

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что преждевременно говорить о сроках следующего обмена с Украиной. Об этом сообщает РИА «Новости»

Он отметил, что есть понимание того, что процесс должен быть продолжен.

«Пока говорить о сроках следующего обмена было бы преждевременно, но понимание, что на это надо выходить, имеется», — сказал Песков.

Известно, что 7 сентября Россия и Украина совершили обмен по принципу «35 на 35».

Ранее сообщалось, что в Киеве заявили о новых переговорах с Москвой по освобождению заключенных.