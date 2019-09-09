Москва считает позитивными слова Зеленского о разведении сил в Донбассе

В Москве положительно отреагировали на слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к разведению сил и средств по линии соприкосновения сторон в Донбассе через работу нормандского формата и Контактной группы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова в ходе встречи с французским коллегой.

Политик напомнил, что о прекращении огня в регионе было согласовано еще три года назад лидерами нормандского формата.

Ранее сообщалось, что Лавров пожелал нормальных отношений с Украиной.

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