Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

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Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на острове Русский, 25... Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на острове Русский, 25...
Президент России Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын во время встречи на острове Русский, 25...
Alexander Zemlianichenko/AP

Президент России Владимир Путина адресовал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, приуроченную к 71-й годовщины образования Северокорейской республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, что российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а жителям КНДР – благополучия и счастья.

По словам Путина, отношения между Россией и КНДР имеют дружественный и конструктивный характер, а также направлены на дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества двух стран.