Путин поздравил Ким Чен Ына с годовщиной образования КНДР

Президент России Владимир Путина адресовал лидеру КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму, приуроченную к 71-й годовщины образования Северокорейской республики. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, что российский лидер пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а жителям КНДР – благополучия и счастья.

По словам Путина, отношения между Россией и КНДР имеют дружественный и конструктивный характер, а также направлены на дальнейшее развитие двухстороннего диалога и сотрудничества двух стран.