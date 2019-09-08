Путин поговорил по телефону с Макроном
Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента России.
Как отмечается, главной темой их беседы стала сложившаяся ситуация на Украине.
Уточняется, что сначала лидеры государств в позитивном ключе оценили одновременное освобождение задержанных россиян и украинцев.
После этого, как подчеркивается, политики обсудили дальнейшие шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации в Донбассе.
В том числе Путин подчеркнул, что необходимо тщательно подготовить саммит «Нормандской четверки».
Ко всему прочему, президент России заявил, что Киев должен соблюдать договоренности, которые были достигнуты в 2015 и 2016 годах.
Ранее сообщалось, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной.