Путин поговорил по телефону с Макроном

Российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу президента России.

Как отмечается, главной темой их беседы стала сложившаяся ситуация на Украине.

Уточняется, что сначала лидеры государств в позитивном ключе оценили одновременное освобождение задержанных россиян и украинцев.

После этого, как подчеркивается, политики обсудили дальнейшие шаги, нацеленные на стабилизацию ситуации в Донбассе.

В том числе Путин подчеркнул, что необходимо тщательно подготовить саммит «Нормандской четверки».

Ко всему прочему, президент России заявил, что Киев должен соблюдать договоренности, которые были достигнуты в 2015 и 2016 годах.

Ранее сообщалось, что Макрон назвал Россию глубоко европейской страной.