Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле. Об этом он написал в твиттере.

По словам лидера США, встреча с главой Афганистана и лидерами талибов была запланирована на воскресенье, 8 сентября. Ради этого они прибыли в Соединенные Штаты, однако Трамп отменил встречу.

Он рассказал, что талибы признались, что с целью создания ложных рычагов давления они атаковали Кабулу, в результате чего погибли 12 человек, среди которых был и американский военный.

«Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — подчеркнул Трамп.

Ранее сообщалось, что более 100 человек пострадали при взрыве в Кабуле.

«Талибан» (организация запрещена в России) — запрещенная в России террористическая организация.