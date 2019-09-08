Трамп отменил встречу с президентом Афганистана после теракта в Кабуле
Американский президент Дональд Трамп рассказал, что отменил встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани после теракта в Кабуле. Об этом он написал в твиттере.
По словам лидера США, встреча с главой Афганистана и лидерами талибов была запланирована на воскресенье, 8 сентября. Ради этого они прибыли в Соединенные Штаты, однако Трамп отменил встречу.
Он рассказал, что талибы признались, что с целью создания ложных рычагов давления они атаковали Кабулу, в результате чего погибли 12 человек, среди которых был и американский военный.
«Я сразу же отменил встречу и отказался от мирных переговоров», — подчеркнул Трамп.
Ранее сообщалось, что более 100 человек пострадали при взрыве в Кабуле.
«Талибан» (организация запрещена в России) — запрещенная в России террористическая организация.