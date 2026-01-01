Размер шрифта
Матвиенко назвала удары ВСУ по кафе в Херсонской области нравственным уродством

Матвиенко: удары по Хорлам — это нравственное уродство, у Киева нет будущего
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко назвала нравственным уродством удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по кафе в Хорлах Херсонской области. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

По ее словам, украинские власти лишены связи с внутренним нравственным законом, и поэтому они не имеют морального права представлять власть в нормальном обществе, претендовать на поддержку в народе, у них не должно быть политического будущего.

Матвиенко подчеркнула, что «цинизму и звериной жестокости» Киева не должно быть никаких оправданий. Парламентарий считает, что украинские власти знали, что в Хорлах отдыхали мирные жители, и атаковали кафе осознанно.

Утром 1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе в новогоднюю ночь был нанесен удар беспилотниками по месту, где мирные жители отмечали праздник.

Три украинских беспилотника атаковали кафе и гостиницу на побережье Черного моря в поселке Хорлы. Предварительно, 50 человек пострадали, 24 человека получили несовместимые с жизнью ранения, в том числе ребенок.

Ранее Мария Захарова сравнила удары ВСУ по кафе в Херсонской области с трагедией в Хатыни.

