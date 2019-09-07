Евродепутат призвал Францию отменить антироссийские санкции

Французский депутат Европейского парламента Тьерри Мариани заявил, что для развития отношений между Парижем и Москвой необходимо отказаться от антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Первым шагом в улучшении отношений с Россией должна стать отмена санкций», — заявил Мариани в эфире местной радиостанции.

Ранее сообщалось, что немецкий политик оценил последствия от ответных санкций России.

Глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг заявил, что ответные меры Москвы сильно ударили по Германии, в то время как санкции Евросоюза не особо оказывают влияние страну.