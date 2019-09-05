Путин предостерег власти Киева от преследования оппозиции

Российский лидер Владимир Путин предостерег украинские власти от «закручивания гаек» в отношении оппозиции. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По словам главы России, действующие власти на Украине рискуют наступить на те же грабли, что и прежнее украинское руководство в лице экс-президента страны Петра Порошенко.

Он подчеркнул, что, если власти Украины начнут с преследования оппозиции, то ни к чему хорошему это не приведет.

Президент пояснил, что парламентская оппозиция пользуется доверием большого числа избирателей.

«Поэтому было бы странно, если бы началось какое-то «закручивание гаек» в этом смысле», — уточнил Путин.

Ранее Путин предрек нормализацию отношений между РФ и Украиной.