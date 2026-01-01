Чилийский футболист приехал в Россию ради гендер-пати

Чилийский футболист «Севильи» Алексис Санчес и его девушка Александра Литвинова, которая родом из России, стали родителями. Об этом рассказал сам спортсмен в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В конце 2025-го Бог и судьба подарили мне моменты и людей, которые всегда будут частью моей жизни. Добро пожаловать домой! Папа и мама позаботятся о тебе, моя принцесса», — написал он.

Ради проведения гендер-пати чилийский игрок приезжал в Россию.

Александра, которая работает моделью, и Алексис вместе с начала 2025 года. Тогда Санчес как раз играл за «Удинезе», а девушка регулярно постила фотографии со стадиона в Удине. После того, как футболист перешел в «Севилью», модель опубликовала пост «Наш новый дом. Привет, Испания!». Санчесу 27 лет, его спутница младшего его на 12 лет.

До Литвиновой Санчес был в отношениях с чилийской актрисой Майте Родригес (с которой расстался в 2018-м) и моделью Екатериной Сафаровой, а ранее его связывали с другими моделями.

