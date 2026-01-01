Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по кафе в Херсонской областиАтака на резиденцию ПутинаПереговоры о мире на Украине

Чилийский футболист приехал в Россию ради гендер-пати

Чилийский игрок Санчес и его девушка Литвинова стали родителями 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27545179_rnd_1",
    "video_id": "record::1c28932a-21a5-4d20-a22e-0b25a943695f"
}

Чилийский футболист «Севильи» Алексис Санчес и его девушка Александра Литвинова, которая родом из России, стали родителями. Об этом рассказал сам спортсмен в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«В конце 2025-го Бог и судьба подарили мне моменты и людей, которые всегда будут частью моей жизни. Добро пожаловать домой! Папа и мама позаботятся о тебе, моя принцесса», — написал он.

Ради проведения гендер-пати чилийский игрок приезжал в Россию.

Александра, которая работает моделью, и Алексис вместе с начала 2025 года. Тогда Санчес как раз играл за «Удинезе», а девушка регулярно постила фотографии со стадиона в Удине. После того, как футболист перешел в «Севилью», модель опубликовала пост «Наш новый дом. Привет, Испания!». Санчесу 27 лет, его спутница младшего его на 12 лет.

До Литвиновой Санчес был в отношениях с чилийской актрисой Майте Родригес (с которой расстался в 2018-м) и моделью Екатериной Сафаровой, а ранее его связывали с другими моделями.

Ранее стало известно, можно ли российским спортсменам пить на Новый год.
 
Теперь вы знаете
Как расхламить квартиру, если вещи начинают есть пространство и людей
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+