Власти Швейцарии назвали число погибших в результате ЧП на горнолыжном курорте

Власти подтвердили гибель 40 человек на горнолыжном курорте в Швейцарии

Швейцарские власти подтвердили гибель 40 человек на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии. Об этом сообщает Reuters.

«Около 40 человек погибли и 100 получили ранения, большинство из них серьезные...», — пишет агентство.

Глава полиции кантона Фредерик Гислер рассказал, что пострадавших доставили в больницы в Сьоне, Лозанне, Женеве и Цюрихе.

Начальник службы безопасности кантона Вале Стефан Ганцер сообщил, что некоторые из жертв — граждане других стран.

Взрыв произошел в подвале заведения в ночь на 1 января, около 1:30, после чего начался пожар. По предварительным данным, причиной ЧП могла быть пиротехника.

Для родственников пострадавших была организована горячая линия. По данным полиции, версия о преступном умысле не рассматривается.

Ранее место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео.