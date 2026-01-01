Президент Швейцарии отправился на место ЧП на горнолыжном курорте

Президент Швейцарии Ги Пармелен направился на курорт, где в пожаре погибли люди

Президент Швейцарии Ги Пармелен отложил новогоднее обращение к гражданам и направился на горнолыжный курорт Кран-Монтана, где в результате взрыва и последующего пожара погибли 40 человек. Об этом сообщает издание Temps.

«То, что должно было стать моментом радости, в Кран-Монтане в новогодний день превратилось в день траура, трагедию, затронувшую всю страну и далеко за ее пределами», — написал политик на своей странице в соцсети Х.

Взрыв произошел в подвале заведения в ночь на 1 января, около 1:30, после чего начался пожар. Погибли 40 человек, еще 100 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могла быть пиротехника.

Для родственников пострадавших была организована горячая линия. По данным полиции, версия о преступном умысле не рассматривается.

В посольстве России в Швейцарии завили, что не получали информацию о пострадавших россиянах при взрыве в Кран-Монтане.

Ранее место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео.