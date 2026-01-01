В посольстве России прокомментировали ЧП на горнолыжном курорте в Швейцарии

У посольства РФ нет данных о пострадавших россиянах на курорте в Швейцарии

Посольство России в Швейцарии не получало информацию о пострадавших россиянах при взрыве на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе диппредставительства.

В посольстве отметили, что информация о жертвах происшествия уточняется через местные власти и отельеров.

К настоящему моменту в посольство РФ в Швейцарии обращения от местных правоохранительных органов или родственников в связи с ЧП не поступали. В посольстве внимательно следят за развитием событий, уточнил собеседник агентства.

Взрыв произошел в подвале заведения в ночь на 1 января, около 1:30, после чего начался пожар. Погибли 40 человек, еще 100 пострадали. По предварительным данным, причиной ЧП могла быть пиротехника.

Для родственников пострадавших была организована горячая линия. По данным полиции, версия о преступном умысле не рассматривается.

Ранее место взрыва на горнолыжном курорте в Швейцарии сняли на видео.