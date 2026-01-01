«Хватит церемониться»: Медведев заявил о возмездии РФ за теракт в Херсонской области

Медведев: возмездие России за атаку в Хорлах затронет исполнителей и заказчиков

Возмездие за теракт в Херсонской области в новогоднюю ночь должно затронуть как исполнителей, так и заказчиков. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос ТАСС.

Политик после атаки украинских беспилотников в селе Хорлы подчеркнул, что «хватит церемониться», имея в виду, вероятнее всего, ВСУ. Он пообещал, что возмездие РФ за этот удар будет «неминуемым и скорым» в ходе наступления войск российской армии.

Медведев отметил, что ВСУ «умышленно и жестоко» расправились с мирными жителями Херсонской области. Он назвал действия украинских военных «зверством, подлостью и цинизмом». Этот удар по Хорлам политик сравнил с трагедией в Хатыни, устроенной фашистами в 1943 году.

В ночь на 1 января ВСУ атаковали кафе и гостиницу в Хорлах в Херсонской области. По словам губернатора региона Владимира Сальдо, украинские дроны ударили по мирным жителям прямо в момент новогодней речи президента РФ Владимира Путина.

В МИД России назвали случившееся очередным террористическим актом Украины, отметив, что атака была заранее спланирована.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратил внимание, что один из БПЛА был с зажигательной смесью. Он сообщил, что многие из тех, кто не выжил, сгорели заживо.

По информации МИД РФ, в результате атаки дронов ранения получили более 50 человек, еще 24 человека не выжили. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

Ранее появились кадры с места атаки беспилотников ВСУ в Хорлах Херсонской области.