Абэ призвал Путина к заключению мирного договора

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил российскому президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией, передает «Интерфакс».

По его словам, это откроет «дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран».

Также Абэ сказал, что нельзя заставлять людей ждать, а нужно стремиться к будущему сообща, пока цель не будет достигнута.

Кроме того, премьер призвал к смягчению визового режима между двумя странами, отметив, что японцы хотят посетить Владивосток.

Путин согласился заключить мирный договор, добавив, что страны будут стремиться к этому на основе декларации 1956.

Ранее в Кремле рассказали о ходе работы по мирному договору России и Японии.