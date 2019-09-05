Абэ призвал Путина к заключению мирного договора
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Премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил российскому президенту Владимиру Путину заключить мирный договор между Россией и Японией, передает «Интерфакс».
По его словам, это откроет «дорогу безграничным возможностям, которые есть у наших стран».
Также Абэ сказал, что нельзя заставлять людей ждать, а нужно стремиться к будущему сообща, пока цель не будет достигнута.
Кроме того, премьер призвал к смягчению визового режима между двумя странами, отметив, что японцы хотят посетить Владивосток.
Путин согласился заключить мирный договор, добавив, что страны будут стремиться к этому на основе декларации 1956.
Ранее в Кремле рассказали о ходе работы по мирному договору России и Японии.