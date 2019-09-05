Путин предрек нормализацию отношений между РФ и Украиной

Российский лидер Владимир Путин заявил, что в ближайшей перспективе нормализация отношений между Россией и Украиной неизбежна. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, обмен заключенными между двумя странами был бы хорошим шагом на пути к этому.

Однако, отметил глава России, нормализация отношений все равно неизбежна, поскольку мы две части одного народа.

Президент заключил, что многое будет зависеть от действующих властей Украины.

Ранее Путин прокомментировал переговоры по обмену заключенными между Россией и Украиной.