Путин заявил, что Россия открыта к диалогу с G7

Российский лидер Владимир Путин завил, что Россия открыта к диалогу с G7. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, такое заявление он сделал на полях ВЭФ, который проходит во Владивостоке.

По его словам, любые форматы всегда идут на пользу.

«Мы открыты. Если наши партнеры хотят к нам приехать, мы будем рады», — отметил Путин.

Глава России также добавил, что в любом случае диалог способствует позитивному обмену мнениями, даже если он проходит на повышенных тонах.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала G7 за отказ от либеральных ценностей.