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В Пентагоне заявили о возможных поставках на Украину ЗРК Patriot

Пентагон: Запад попробует передать Киеву ЗРК Patriot, но уверенности нет

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Leah Millis/Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Запад постарается поставить Украине дополнительные ЗРК Patriot, но уверенности в том, что они будут переданы нет. Об этом сообщает ТАСС.

«В плане комплексов Patriot и того, что мы сможем сделать в перспективе. Это еще предстоит определить. Все страны, у которых есть Patriot, разумеется, ценят этот потенциал. Но, думаю, в дальнейшем мы по итогам работы с рядом государств сможем сформировать дополнительный комплекс для передачи Киеву», — сказал глава оборонного ведомства США.

До этого советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США пока не располагают свободными комплексами противовоздушной обороны Patriot для передачи их на Украину.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют новые бригады, но нуждаются в поставках западной техники. По словам президента, в первую очередь Киеву нужны дальнобойные ракеты, истребители-бомбардировщики F-16 и не менее семи комплексов ПВО Patriot и ракеты к ним. Зеленский подчеркнул, что эта поддержка должна быть своевременной.

Перед началом встречи контактной группы по оказанию военного содействия Украине в онлайн-формате Остин сказал, что поставки Украине F-16 от западных союзников начнутся в текущем году.

Ранее в Пентагоне сочли, что пакет помощи от США не позволит Украине провести наступление.

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