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В России ужесточат надзор за вывозом золота

Минфин разработал меры по ужесточению надзора за вывозом золота из РФ физлицами

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Илья Наймушин/РИА Новости

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин разработал ряд мер по ужесточению надзора за вывозом золота физическими лицами из страны. Его слова передает РИА Новости.

«Мы сейчас будем принимать меры по ужесточению надзора. Сейчас разработали целый ряд мер, который мы согласовали с коллегами из правоохранительных органов и с нашими коллегами по правительству», — сказал он.

По словам Моисеева, планируется расширить перечень информации, поступающей в Государственную интегрированную информационную систему драгоценных металлов, камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Кроме этого, будет обеспечен госконтроль за вывозом золота физическими лицами.

До этого комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил поправку в Налоговый кодекс, вводящую дополнительный налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на золото.

3 апреля стоимость золота превысила $2315 за унцию на ожиданиях снижения ставки ФРС.

Ранее российские ученые придумали альтернативный способ добычи золота при помощи бактерий.

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