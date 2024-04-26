США ударили по беспилотному судну и дрону хуситов в Йемене

Соединенные Штаты нанесли сокрушительный удар по морскому беспилотнику и воздушному дрону движения «Ансар Алла» (йеменские хуситы) на севере Йемена. Об этом сообщает пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил (ВС) США (CENTCOM).

«CENTCOM <...> уничтожило одно беспилотное надводное судно и один беспилотный летательный аппарат», — указывается в публикации.

По данным заявлению CENTCOM, судна несли непосредственную угрозу для Соединенных Штатов и/или торговых сухогрузов в регионе.

Согласно информации командования, позднее со стороны Йемена была запущена одна противокорабельная баллистическая ракета в направлении Аденского залива. При этом сообщений о повреждениях американских, коалиционных или коммерческих кораблей информации пока не поступало.

Накануне йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах» атаковали коммерческие суда Maersk Yorktown и MSC Veracruz, принадлежащие Соединенным Штатам и Израилю. Еще одному удару подвергся эсминец ВМФ США в Аденском заливе.

Ранее представитель хуситов заявил об атаке на эсминец ВМС США.