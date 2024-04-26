Сычев заявил, что сохранять счастливый брак непросто

Актер Владимир Сычев заявил, что в его нынешнем браке бывали непростые моменты, однако звезда с супругой пытались переживать кризисы. Его слова передает mk.ru.

«На самом деле это не так просто, скажу честно. <...> Это как климакс, как переходный возраст — те жизненные ступени, которые каждому человеку придется пройти. Здесь важно понимание, терпение, вера», — признался артист.

По словам Сычева, он иногда вылетает с супругой отдыхать без детей — например, в 2023 году пара провела пять дней в Карелии вместе. Кроме того, добавил Сычев, он старается уделять время всем: и жене, и детям.

«Поэтому когда с работой посвободнее, мы улетаем отдыхать 4 раза в год. Когда нет времени, я уезжаю в Новый год, отказываюсь от съемок и даже детей из школы забираю», — отметил он.

Артист женат на своей возлюбленной Алесе Великановой, с которой воспитывает двух дочерей: 13-летнюю Анну и 11-летнюю Марию. Скоро пара будет отмечать 25 лет совместной жизни, а поженились они в 2010 году.

Недавно Сычев вспомнил, как едва не подрался с пьяными фанатами. Он заявил, что двое мужчин неадекватно вели себя в аэропорту, а затем в самолете.

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